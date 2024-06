Ceará tem quatro atletas confirmados nas Olimpíadas de Paris e espera alcançar mais vagas; veja

Com data de início marcada para o dia 26 de julho, as Olimpíadas de Paris 2024 já contam com quatro atletas cearenses confirmados na competição. São eles: Matheus Lima, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Thiago Monteiro.

Quem pode se juntar a esse grupo neste sábado (29), é Laila Ferrer, a atleta especialista em lançamento de dardo pode garantir sua vaga nas Olimpíadas através do “Troféu Brasil”, que vem sendo disputado em São Paulo.

Até o momento, o maior torneio esportivo do mundo conta com 237 brasileiros em diversas modalidades.

Conheça os atletas cearenses:

Matheus Lima - Atletismo

Medalha de ouro no revezamento dos 400 metros do atletismo e prata nos 400 metros com barreiras nos jogos Pan-Americanos 2023, essas são umas das principais conquistas de Matheus na carreira. O brasileiro é a grande revelação do esporte cearense. O jovem de 21 anos treina em São Paulo e chega com chances de disputar medalhas na competição.

Legenda: Matheus Lima foi medalha de ouro no revezamento dos 400 metros do atletismo e prata nos 400 metros com barreiras nos jogos Pan-Americanos 2023 Foto: Raisa Martins/SVM

Sua especialista está nos 400 metros com barreiras.

"Minha expectativa está muito grande pois será minha primeira olimpíada e já com chances de ser finalista e até medalhista! Minha meta para as olimpíadas é fazer excelentes provas e, se Deus quiser, ser finalista olímpico ou até mesmo medalhista olímpico! Minha rotina de treino e competições estão muito boas, treinando forte e visando em competições internacionais para melhorar cada vez mais o meu resultado”, disse Matheus em entrevista ao Diário do Nordeste.

Manoel Messias - Triathlon

Manoel Messias participou da Olimpíada de Tóquio. Messias conseguiu sua vaga pela Federação Internacional de Triathlon. O atleta de 27 anos conta com sua força nas pistas e também a experiência a seu favor.

Legenda: Manoel Messias conquistou o ouro na etapa de Valência da Copa do Mundo de Triatlo Foto: Divulgação

Em 2023 fincou seu nome na elite mundial do Triathlon, com a medalha de ouro na etapa de Viña del Mar, no Chile, do mundial de Triathlon em 2023. Nos Pan-Americanos de Santiago garantiu mais um ouro, desta vez no revezamento misto.

Vittoria Lopes - Triathlon

Vittoria deu seus primeiros passos no esporte na natação. A triatleta estreou nas Olimpíadas em Tóquio e participará da equipe de revezamento misto do Triathlon, que foi ouro no Pan 2023.

Legenda: Vittoria Lopes conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019 Foto: Divulgação/Instagram

A cearense teve que esperar o final do fechamento do ranking mundial da categoria, em maio, para garantir sua classificação.

Thiago Monteiro - Tênis

Thiago Monteiro garantiu sua vaga após conquistar o bronze nos Pan-Americanos de Santiago. A vaga ficaria com o argentino Facundo Diaz Acosta, o campeão do torneio. Mas a Argentina já excedeu o limite de atletas na categoria, passando a vaga para o chileno Tomás Barrios Vera, que também já havia garantido sua vaga anteriormente pelo ranking mundial, deixando a vaga aberta para o cearense.

Legenda: Thiago Monteiro jogará as Olimpiadas de Paris Foto: © Reprodução Instagram/@thiagomonteiro94

Thiago atualmente é o 79º colocado no ranking mundial. Pela primeira vez na sua carreira, ele chegou até as oitavas de final de um Masters 1000, em Roma. Isso não acontecia no tênis masculino do Brasil há oito anos. Thiago começou a temporada 2024 em 122º lugar no ranking mundial.