Família de Pelé pedirá para Santos aposentar camisa 10

A família de Pelé pedirá para o Santos aposentar a camisa 10 do clube após o falecimento do Rei nesta quinta-feira (29). A informação foi divulgada pelo repórter Guilherme Pereira, da TV Globo.

Maior jogador da história do futebol, Pelé atuou pelo Santos por 18 anos (1956 a 1974), sendo camisa 10 da equipe santista. No clube, participou de 1.116 partidas, com 1.091 gols marcados - sendo 643 em competições oficiais e 448 em amistosos.

Na equipe, conquistou 25 títulos, sendo seis da Série A do Campeonato Brasileiro e dois da Taça Libertadores da América e do Mundial de Clubes.

Atualmente, o venezuelano Yeferson Soteldo, de 25 anos, é o camisa 10 do time santista.

Veja títulos de Pelé pelo Santos

Campeonato Brasileiro Série A: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968

Taça Libertadores da América: 1962 e 1963

Copa Intercontinental (Mundial de Clubes): 1962 e 1963

Supercopa Sul-Americana: 1968

Recopa dos Campeões Internacionais: 1968

Campeonato Paulista de Futebol: 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1973

Torneio Rio-São Paulo: 1959, 1963 e 1964

