Nome de Sandra, filha 'rejeitada' de Pelé, consta em certidão de óbito do atleta

O nome de Sandra Regina Machado, filha rejeitada por Pelé, consta na certidão de óbito do ex-atleta, que morreu nesta quinta-feira (30) por falência múltipla de órgãos decorrente do avanço de um câncer de cólon.

Sandra é filha do craque e Anísia Machado, com quem Pelé teve um relacionamento em meados de 1964. Ela cresceu sem a presença do pai, mas decidiu procurá-lo aos 26 anos de idade. Porém, o que era para ser um reencontro emocionado, virou uma disputa judicial para que a jovem balconista pudesse ser reconhecida pelo genitor.

Na certidão de óbito, consta que Pelé deixou sete filhos: Kely Christina, Jennifer, Edson, Flávia Christina, Joshua, Celeste e Sandra, "já falecida".

Quem é Sandra

Depois de se frustrar com o pai, Sandra transformou a dor do abandono em luta e decidiu entrar para a política nos anos 2000, quando foi eleita vereadora pelo Partido Social Cristão (PSC), no município de Santos, em São Paulo.

Um dos seus legados na política foi ter tornado o exame de DNA gratuito pela rede pública, em 2001.

A filha "rejeitada" morreu em 2006, aos 42 anos de idade, devido a um câncer de mama. Sua história foi contada no livro "A filha que o rei não quis", da Editora Roccia, em 1998. As informações são do G1 e do site History.

O G1 também publicou que, na época do imbróglio com a filha, Pelé disse que não poderia se preocupar com ela "na parte sentimental" porque não a conhecia.

''Para mim, biologicamente, ela pode até ser minha filha, mas, na parte sentimental, não posso me preocupar com essa pessoa, porque não a conheço'', afirmou ele.