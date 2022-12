Pelé e Maradona: uma história de admiração mútua, mas também de rivalidade

Pelé e Maradona foram gênios do futebol mundial. Cultuados em todo planeta, os dois craques monopolizaram discussões sobre quem seria o maior da história, com brasileiros argumentando a favor de Pelé e os argentinos exaltando Maradona.

E no dia da morte de Pelé, esta quinta-feira (29), encontrando Maradona na eternidade - o argentino morreu em 2020 - a relação entre ambos é lembrada e revisitada.

Uma declaração de Pelé que resume a relação de ambos foi feita no dia da morte de Maradona.

"Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu", escreveu Pelé em suas redes sociais quando Maradona morreu.

Última troca de mensagens

A última interação entre os dois foi pela internet, no dia 30 de outubro de 2020, quando Maradona completou 60 anos. Na ocasião, Pelé escreveu em suas redes sociais: "Que a sua jornada seja longa e que você continue sempre sorrindo e me fazendo sorrir também", disse o brasileiro.

Maradona, que ainda se recuperava de uma cirurgia para drenar um coágulo no cérebro, respondeu: "Minha equipe está a ponto de sair do campo de jogo, mas não quero adiar meus agradecimentos por suas palavras e bons desejos."

Farpas

Mas nem sempre a relação entre ambos foi amistosa. Eles se conheceram em 1979, mas após as críticas de Pelé pelo desempenho de Maradona na Copa do Mundo de 1982, quando ele foi expulso contra o Brasil, a relação começou a ser de rivalidade.

A proximidade de Pelé com a FIFA também motivo de farpas entre eles, com Maradona apontando que Pelé gostava "mais de dinheiro do que de dormir" e que "vendeu o coração à Fifa e à cartolagem". Pelé, por sua vez, lembrou do "mau exemplo" de Maradona pela dependência química.

Mas tudo ficou mais claro em 2000, em um evento da Fifa para escolher o melhor jogador do mundo no século 20: Pelé quis subir ao palco com o argentino, mas Maradona deixou a premiação por não ter sido escolhido, e sim o brasileiro.

A relação só ficou amistosa mais uma vez em 2005, quando Maradona passou a apresentar um programa na TV argentina e convidou Pelé para a estreia e foi eternizada a cena de ambos trocando 27 passes de cabeça sem deixar a bola cair.

A última aparição pública de ambos foi em um evento na França, com a mais pura cordialidade entre os gênios.

Assim, a rivalidade entre Pelé e Maradona foi restrita a situações pontuais. Ela foi maior - ou alimentada - pela imprensa brasileira e argentina, como também pelos cantos das torcidas de ambos os países.