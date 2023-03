Quem entrou no Quarto Branco? Entenda o que é e como funciona a dinâmica do BBB 23

A sister Domitila apertou o botão para o Quarto Branco do Big Brother Brasil 23, colocado no jardim da casa na manhã desta quarta-feira (8). Após apertar o dispositivo, ela foi orientada a escolher outro colega para acompanhá-la na dinâmica.

Assim, os dois seguem para um "duelo de longa duração", em uma espécie de prova de resistência. O perdedor será automaticamente levado ao paredão, enquanto o vencedor ganha a imunidade e um carro.

Legenda: Domitila foi a primeira a apertar o botão para o Quarto Branco Foto: reprodução/Globoplay

Domitila foi, inclusive, a primeira da casa a acordar na manhã desta quarta-feira. Entretanto, de início, a miss abriu a porta para a área externa e depois seguiu para a sala, sem perceber a presença do botão.

Logo após apertar o botão, um dos Dummies no programa entrou pela porta da casa com um envelope. O papel instruiu Domitila a reunir os brothers, com o intuito de revelar a proposta do Quarto Branco.

Informada sobre a possibilidade de levar consigo outro colega de confinamento, Domitila não pestanejou e chamou Fred Desimpedidos para participar do momento.

O que é o quarto branco?

O quarto branco é um velho conhecido da audiência do "Big Brother Brasil". O cômodo funciona como um isolamento dentro do isolamento.

Nele, alguns participantes do reality show são trancafiados sem contato com o resto da casa. A decoração é inteiramente na cor branca, não há janelas ou outras formas de acesso ao mundo exterior e as luzes nunca se apagam. Nas edições anteriores, os escolhidos também não sabiam quanto tempo ficariam ali.

Em 2020, Manu, Gizelly e Prior participaram da dinâmica, mas Gavassi decidiu acionar o botão vermelho após oito horas de confinamento e foi ao paredão.