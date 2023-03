BBB 23 confirma dinâmica do quarto branco; veja quando vai ser

A dinâmica do quarto branco vai chegar ao Big Brother Brasil 23. O apresentador Tadeu Schmidt detalhou que ele retornará na quarta-feira (8). Dois brothers devem participar, e quem ficar por mais tempo ganhará a imunidade e um carro, enquanto o perdedor vai direto ao paredão.

Como funciona?

"Amanhã não vai ter toque de acordar. Às 10h da manhã, vai liberar a área externa. No gramado, vai ter um botão. Quem apertar o botão primeiro, vai para o quarto branco, e indicará outro para ir junto", detalhou.

Uma vez no quarto branco, haverá um "duelo de longa duração", ou seja, uma espécie de prova de resistência. Ao perdedor, haverá indicação ao paredão, enquanto o vencedor ganha a imunidade e um carro.

A dupla não vai participar da Prova do Líder de quinta-feira (9).

Na última sexta-feira (3), Boninho tinha soltado suspense sobre a possibilidade de quarto branco após confirmar intercâmbio com o reality "La Casa de los Famosos" México.

O que é o quarto branco?

O quarto branco é um velho conhecido da audiência do "Big Brother Brasil". O cômodo é uma espécie de isolamento dentro do isolamento.

Nele, alguns participantes do reality show são trancafiados sem contato com o resto da casa. A decoração é inteiramente na cor branca, não há janelas ou outras formas de acesso ao mundo exterior e as luzes nunca se apagam. Nas edições anteriores, os escolhidos também não sabiam quanto tempo ficariam ali.

Em 2020, Manu, Gizelly e Prior participaram da dinâmica, mas Gavassi decidiu acionar o botão vermelho após oito horas de confinamento e foi ao paredão.