Ricardo 'Alface' deixa quarto deserto em meio a brigas; veja vídeo

O último Jogo da Discordia impactou não só as alianças no BBB 23, mas também a configuração dos quartos. O protagonista das mudanças foi Ricardo, que nesta terça-feira (7) abandonou o quarto Deserto e migrou para o Fundo do Mar, tendo embates com ex-parceiros de jogo.

Em uma conversa inicial, os integrantes do quarto tentaram alertar o brother da aproximação com o outro dormitório, mas o resultado foi uma nova discussão com Cara de Sapato.

Foto: Reprodução/Globoplay

"Você que tá sendo agressivo. Tô falando numa boa aqui com você, mano. Chamando tua atenção pro teu bem", gritou Sapato. "Você vai ficar sozinho no jogo cara", complementou Aline.

Enquanto pegava as malas, Ricardo afirmou que "não tinha que se explicar pra ninguém" e que "preferia jogar sozinho do que com ele [Fred]".

"Na boa, eu não tenho que explicar nada pra ninguém, eu tô saindo fora do quarto. Você é um traidor [Fred] e tá todo mundo passando pano bonitinho", disparou o brother enquanto saía.

DESPEDIDA

Já com a mochila nas costas, Alface relembrou do momento em que Bruna Griphao teria mandado ele "se tratar" durante uma discussão por celular. Chorando, a cariora respondeu chamando o integrante de "agressivo" e "pessoa ruim".

"Você é agressivo, você é ruim, você é uma pessoa ruim. Olha como você é baixo. Você é a pessoa mais incoerente que eu já conheci na vida. Tudo o que fizerem com você eu vou bater palma, porque você merece".

Depois da saída do biomédico do quarto, alguns brothers se questionaram sobre o que ele dirá no Quarto Fundo do Mar."Sabe o que ele vai falar, que tu [Cara de Sapato] queria que ele atacasse a Key", insinuou Larissa.