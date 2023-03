Quem saiu do BBB 23? Key Alves é a oitava eliminada com 56,76% dos votos

Key Alves foi a oitava eliminada do BBB 23 na noite desta terça-feira (7). A sister deixou o reality com 56,76% dos votos, após disputar a preferência do público com Sarah Aline e Domitila Barros.

O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Sarah recebeu 41,92% dos votos no Paredão. Já Domitila ficou com menos votos, com 1,32%. Ao todo, foram mais de 119 milhões de votos.

No momento das apostas de quem seria o eliminado, Tadeu Schmidt anunciou uma mudança. Assim como ocorre desde o primeiro Paredão, a cada aposta certa, o prêmio do BBB 23 é aumentado em R$ 20 mil. E pela primeira vez, a cada palpite errado, o valor foi diminuído em R$ 20 mil.

Nesta terça-feira, seis pessoas puderam palpitar. Cezar Black disse achar que Sarah seria a eliminada. Já Amanda, Larissa, Guimê e Bruna Griphao apostaram na saída de Key Alves. Gabriel Santana, por sua vez, palpitou na eliminação de Domitila.

Com a saída de Key, o prêmio do programa está em R$ 1.990.000,00.

Formação do paredão

Fred, o líder da semana, indicou Sarah Aline diretamente à berlinda. O Anjo Guimê escolheu imunizar a aliada Bruna Griphao. Além dela, do líder Fred e de Key, já emparedada, todos estavam disponíveis para a berlinda.

Os participantes foram surpreendidos com a formação de grupos para a votação. Após sorteio para definição dos membros de cada equipe e a ordem, cada grupo foi direcionado a um quarto e eles tiveram que votar entre si.

Sarah Aline, dona do Poder Curinga da semana, pôde escolher em qual grupo ficar e iniciar a votação. Ela optou pelo grupo amarelo.

Na votação do grupo amarelo (Sarah, Marvvila, Amanda, Larissa, Gabriel, Cara de Sapato e Cezar Black) houve empate entre Marvvila e Larissa e Fred precisou desempatar, levando Marvvila para a berlinda. Já o grupo azul (Domitila, Ricardo, Key Alves, Aline, Bruna e Guimê) escolheu Domitila Barros.

Cezar Black, que atendeu o Big Fone no sábado (4) e se tirou da berlinda, teve o poder de indicar um alvo para o Paredão. O enfermeiro escolheu Guimê.

Guimê pôde participar da Prova Bate-Volta ao lado de Key Alves (indicada pelo Big Fone), Marvvila e Domitila (votadas pela casa). Marvvila e Guimê escaparam da berlinda.

