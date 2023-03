Amanda diz que falha de Tadeu Schmidt influenciou no resultado do paredão do BBB 23

Em conversa com Bruna Griphao, Ricardo e Guimê, na madrugada desta segunda-feira (6), após a formação do oitavo paredão do BBB 23, Amanda falou sobre uma falha do apresentador Tadeu Schmidt na hora da votação, que a médica acredita ter interferido no resultado.

A sister revelou que Tadeu errou a ordem de votação, e chamou Gabriel Santana antes de Larissa. Quando o apresentador foi corrigir, o ator já tinha dito que votaria em Larissa, e isso fez com que a professora de educação física percebesse que poderia empatar a votação.

“O Gabriel começou a falar assim: 'Ah, a minha justificativa de voto é um voto coletivo, eu já falei que essa seria a última semana que eu voto em grupo, mas vai ser na Lari’. Mas quando ele falou 'Lari', o Tadeu interrompeu e falou: 'Ah, a ordem não é essa. A ordem é o voto da Lari'. Porque tinha errado as bolinhas”, relatou a médica aos brothers.

Com o empate, Fred Desimpedidos, que tem um affair com Larissa na casa, teve que desempatar entre Marvvila e a professora, e optou pela cantora. Marvvila e Guimê escaparam da berlinda na Prova Bate e Volta. O oitavo paredão foi formado com Key Alves, Sarah Aline e Domitila.