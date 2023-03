Dois brothers do BBB 23 chegaram à metade da temporada sem votos ao Paredão; saiba quem são

O BBB 23 já completará 50 dias de confinamento nesta terça-feira (7), quando o público decidirá entre as sisters Domitila, Key Alves e Sarah Aline, mas dois dos participantes passaram ilesos por todas as formações de paredão nas últimas semanas. Bruna Griphao e Fred Desimpedidos não receberam nenhum voto até então, apesar das desavenças comuns no jogo.

Os dois, inclusive, estiveram imunes no último paredão. Fred conquistou a liderança da semana e Bruna recebeu o colar do anjo dado por MC Guimê. Portanto, nenhum dos dois poderia sequer ser cogitado para votação, algo bem diferente nas semanas anteriores.

Diferente de Bruna, Fred chegou a ir ao Paredão, ainda que não tenha recebido nenhum voto. O jornalista e influenciador parou na berlinda ao abandonar uma das provas do Líder do programa e teve a infelicidade de pegar a pior das consequências após a desistência.

Enquanto isso, Bruna Griphao vem escapando ao longo do programa. A atriz emendou discussões com Key Alves e Fred Nicácio, mas em nenhuma delas saiu com a pior. Líder duas vezes, na primeira, em dupla com Larissa, indicou Key e Gustavo, mas não recebeu votos em retorno depois. Já Fred Nicácio foi indicado por ela na segunda liderança e acabou eliminado.

Escapando do Paredão

Quase na mesma linha de Fred e Bruna, Marvvila e Sarah Aline estavam escondidas até a formação do último paredão. Com a divisão da casa em dois grupos, Marvvila foi uma das mais votadas e ainda parou na Prova Bate e Volta.

Até domingo (05), Sarah Aline também não tinha recebido votos. Entretanto, dessa vez ela acabou sendo a escolha do líder Fred, sem ao menos a chance de participar da prova para escapar.