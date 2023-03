Ex-BBB Felipe Prior assume primeiro namoro aos 30 anos

O arquiteto Felipe Prior, participante do BBB 20, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram, domingo (6), em que revela que está namorando. Ele pediu a criadora de conteúdo digital Jéssica Castro em namoro com flores. Esse é o primeiro namoro do ex-BBB, que tem 30 anos.

“Depois de 30 anos observando o namoro do outros…. A casa caiu, está na hora de botar em prática. O último dos românticos”, brincou ele na legenda das imagens.

Nos comentários, Prior recebeu o apoio de celebridades. “Lindos! Deus abençoe, amigo”, escreveu a ex-BBB e cantora Gabi Martins. “Felicidades, irmão”, publicou o ex-BBB Gui Napolitano.

Jéssica também se declarou para o ex-BBB em seu perfil do Instagram, que tem mais de 105 mil seguidores. “Desde o primeiro dia que te conheci já sabia que seria diferente… Meu parceiro de esporte, às vezes, amigo, confidente, encorajador e agora namorado”.

No BBB 20, Prior chegou a beijar Gizelly Bicalho. Depois do reality show da Globo, ele nunca havia assumido um relacionamento amoroso.