Rafa Kalimann fala sobre término com José Loreto e revela crise pessoal: 'Por que não estou feliz?'

A influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann revelou que, desde o início deste ano, enfrenta uma crise, que provocou diversas mudanças, como a troca de empresário e de equipe, além do fim do relacionamento com o ator José Loreto. Ela justificou que as alterações têm um objetivo claro: resgatar um antiga versão dela, mais centrada em si.

No fim de 2022, mesmo após se sentir "realizada profissionalmente em diversos aspectos" e ter tido o "ano mais incrível" da sua vida, a criadora de conteúdo disse que se descobriu infeliz, apesar de ter concretizado várias coisas que estavam na "listinha de metas para a vida".

"Acabou o ano, estava em casa com a minha família, respirei, olhei em volta e falei: 'por que não estou feliz?'. Não estou feliz. Cadê a Rafa nisso tudo? Cadê minha felicidade que é genuína. Estou indo muito na contramão do meu propósito, do motivo pelo qual estou aqui... Fui esfriando e ficando distante dessa Rafa", confessou em entrevista ao canal WOWCAST, no YouTube, em vídeo publicado na última quarta-feira (1º).

Ao chegar nessa conclusão, a artista decidiu mudar. Em janeiro, o fim do relacionamento com José Loreto se tornou público, após cerca de seis meses juntos.

"Virei o ano e vi que a única coisa que precisa ficar é a Rafa. Não tenho espaço para mais nada. Mesmo que eu tenha muito amor, mesmo que goste e admire alguém, eu precisava da Rafa", explicou.

No aspecto profissional, ela demitiu a maioria da própria equipe, deixando somente os irmãos, com quem trabalha há anos. No pessoal, amizades também foram revisadas.

"Mudei tudo. Mudei toda minha equipe, com exceção dos meus irmãos, que trabalham comigo desde sempre. Espero que eles não peçam demissão. Mudei questões com a minha família, a casa onde eu moro. Estou olhando outra casa. Mudei meu relacionamento, relações com as pessoas, amigos...", continuou.

Rafa Kalimann Influenciadora e ex-BBB Precisava olhar e entender quem caminha visando o mesmo propósito que o meu. Dei uma chacoalhada grande. Achei que não fosse passar o turbilhão na minha vida."

No período de crise, a influenciadora confessou ter se sentido vulnerável e sem controle da própria vida.

"Sabe quando eu sei que está pesando para mim? Quando estou num voo, o avião pousa e tenho medo de tirar o celular do modo avião. Tenho medo do que está acontecendo. Me sinto vulnerável sem o controle da minha narrativa, da minha imagem. Meu desejo é tomar posse da minha narrativa diante de tanta exposição", finalizou.