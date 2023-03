Enquete BBB 23: Domitila, Key Alves ou Sarah? Vote em quem você quer fora da casa

Domitila Barros, Key Alves e Sarah Aline estão no 8º Paredão do Big Brother Brasil 23. A berlinda foi definida na noite deste domingo (5), com uma dinânica de votação em grupos. Uma delas será eliminada do reality na próxima terça-feira (7).

O Paredão começou a ser formado na quarta-feira (1º), com o Big Fone. Guimê atendeu e indicou Key Alves e Cezar Black para a berlinda.

Na noite deste sábado (4), o telefone tocou novamente e foi atendido por Black, que pôde se salvar. O enfermeiro teve o poder de indicar alguém para a berlinda nesta noite e escolheu Guimê.

Sarah Aline foi indicada pelo líder Fred. Já Marvvila e Domitila foram as escolhidas pela casa.

Guimê e Marvvila acabaram se salvando na Prova Bate-Volta.

Vote na enquete

inter@