Tony Ramos ganha homenagem da família e se emociona no Domingão com Huck

O ator Tony Ramos foi homenageado no quadro "Linha do Tempo", que estreou neste domingo (5) no Domingão com Huck, da TV Globo. Ele relembrou a própria trajetória e se emocionou.

Foram destacados os principais momentos da carreira do artista, os papéis de galã e o casamento com Lidiane, com quem permanece até os dias de hoje. Ele pôde até mesmo comer o sanduíche que a sua avó fazia, de carne assada com lentlinha.

Em sua homenagem, a esposa do galã lembrou do dia do casamento, em que Tony se atrasou pois estava em uma gravação. "O Tony chegou atrasado. Meu avô, no carro, falou assim: ‘Não se preocupa. Vamos dar mais uma voltinha e o noivo já tá chegando'. E foi isso que aconteceu", contou.

"Tô, você é uma pessoa muito especial e merece tudo o que conseguiu. Foi com muito esforço, mas a gente estava sempre junto. Eu te amo. Fica com Deus", disse a esposa. Em lágrimas após o vídeo, Tony declarou: "Lidiane, você o amor da minha vida. Muito obrigada".

A emoção não parou, pois Tony foi surpreendido com mensagens de outros membros da família. "Não só você é um exemplo para milhões de pessoas, com certeza, mas é um exemplo que eu almejo seguir. Sou muito orgulhoso de fazer parte de sua história", disse o neto do ator, Henrique Ramos.

Gabriela, também neta, além de gravar uma mensagem para o avô, fez sua homenagem no palco. Ela cantou a música "Love Me Tender", de Elvis Presley, surpreendendo o avô.

"Quem aprontou isso com você? Como que você veio para cá? Como você vai para casa?", brincou Tony.

Momentos da carreira

Tony assistiu a algumas das cenas que já participou, desde a primeira novela da TV Globo, 'A Outra', em 1977.

Sidney Magal foi ao palco cantar a abertura de "Rainha da Sucata", um dos sucessos de Tony. "Sempre olhei para o Tony e não é à toa que o Brasil te ama", disse o cantor.

O programa também teve a participação dos atores Thiago Fragoso e Mariana Ximenes. "Você é um dos meus seres humanos favoritos desse mundo, de uma disciplina, de uma amorosidade, de uma genorosidade", expressou Mariana, com quem ele contracenou em "Passione".

Thiago chegou ao palco cantando a música Bijuterias, tema da novela 'O Astro'. "Ele me incentivou e me inspirou a minha vida inteira. Porque é muito raro a gente ter um ator que vai da tragédia para a comédia com tanta versatilidade, com tanto talento", disse Fragoso.

O ator também realizou um sonho no programa e foi regente da Orquestra da Maré. Ele revelou que tinha o sonho em entrevista ao programa Conversa com Bial.