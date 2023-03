Chris Rock detona Will Smith e faz nova piada sobre Jada: 'Transou com amigo do filho'

Chris Rock voltou a detonar Will Smith. Um novo capítulo veio à tona neste domingo (5), após o stand-up “Indignação Seletiva” ser exibido pela Netflix. Durante um trecho da produção, Rock solta o verbo sobre o tapa acontecido no Oscar e faz alusões à suposta infidelidade de Jada Pink Smith.

O humorista estelou a primeira programação transmitida em tempo real pela Netflix. Os comentários aconteceram nos 10 minutos finais do programa e jogou mais gasolina no caso. Em março do ano passado, Rock fez piada com Jada, a esposa de Smith. A estrela de "Homens de Preto" subiu no palco do Oscar e deu um tapa no apresentador.

Durante o especial, Rock falou do incidente. "Eu levei um tapa há um ano! Eu levei um tapa na p*rra do Oscar por esse filho da p*ta, e as pessoas ficam tipo: “Doeu?” Ainda dói! Eu tenho “Summertime” tocando em meus ouvidos, p*rra de bateria, por favor! Mas eu não sou uma vítima, baby, você nunca vai me ver na Oprah ou Gail chorando, você nunca vai ver isso, nunca vai acontecer".

Rock apontou as razões de não “revidar” o tapa recebido. “As pessoas dizem: 'Bem, você está lutando o tempo todo', não estamos lutando o tempo todo. Em primeiro lugar, você não pode dizer na câmera, Will Smith é significativamente maior que eu, não somos do mesmo tamanho. Will Smith faz filmes sem camisa, você nunca me viu fazer um filme sem camisa".

Acusação de infidelidade

Rock ainda lançou veneno acerca do casamento de Will e Jada. O comediante falou da participação de Smith no “Red Table Talk”, programa comandado pela esposa. Naquela ocasião, o casal discutiu o período em que o casamento era aberto e ela se relacionou com o rapper August Alsina.

“Will Smith pratica indignação seletiva, porque todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que eu não tive merda nenhuma a ver com aquela merda toda. Eu não tive nenhum ‘envolvimento’ (expressão usada por Jada pare se referir à sua relação com Alsina). A esposa dele estava transando com o amigo do filho dele”, acusou Rock.

Para concluir, o comediante sugeriu que o tapa levado por ele foi mais consequência do momento vivido pelo casal, do que a piada feita durante a premiação.

“Ela machucou ele muito mais do que ele me machucou. E ele bateu em quem? Em mim, um cara que ele dá conta de bater. Isso é uma merda imensa”, insistiu. “Todo mundo fica tipo: ‘Chris, por que você não fez nada de volta?’ ou ‘Como é que você não fez nada de volta naquela noite?’. Porque eu tenho pais, é por isso. Porque fui criado. Eu tenho pais, e sabe o que eles me ensinaram? Não brigue na frente de brancos”, concluiu.