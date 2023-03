Chris Rock diz que assistiu 'Emancipation' para ver Will Smith sendo chicoteado; relembre briga

Cerca de um ano após o tapa de Will Smith em Chris Rock no palco da cerimônia do Oscar, os astros de Hollywood retornam a serem alvos dos holofotes. Conforme o jornal New York Post, Rock teria afirmado, em um show de comédia, ter assistido o último filme de Smith “Emancipation” para vê-lo “sendo chicoteado”.

No longa baseado em fatos, Will interpreta um homem escravizado que foge de uma plantação em Louisiana na década de 1860.

Smith ainda não se pronunciou em redes sociais sobre o comentário de Rock.

A confusão no Oscar foi iniciada por conta de uma piada de mau gosto sobre Jada Pinkett Smith, esposa de Will, que sofre com alopecia, doença autoimune que causa queda de cabelo.

Na quarta-feira, Will Smith participou da cerimônia de premiação da Associação de Críticos de Cinema Afro-Americanos. O ator recebeu o Prêmio Beacon com o diretor de “Emancipation”

Repercussão

O caso deve ser abordado no próximo especial ao vivo de comédia da Netflix, Chris Rock: Selective Outrage, que vai ao ar neste sábado.

Conforme o The Wall Street Jornal, Rock também teria comentando o caso em um dos shows de preparação para a transmissão e feito referência a uma música de Smith, lançada nos anos 1990: “Me bateram tão forte que eu ouvi Summertime nas minhas orelhas!”.