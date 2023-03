Lívia La Gatto solicita medida cautelar contra Thiago Schutz e distância de 200 metros

A defesa da atriz Lívia La Gatto, ameaçada de morte pelo coach e influenciador Thiago Schutz, solicitou medida cautela, nessa quinta-feira (2), à Justiça de São Paulo contra ele. A ação pede que o profissional não possa se aproximar dela, se mantendo a 200 metros de distância, no mínimo, e não tenha autorização para procurar ou falar com a roteirista.

O homem é investigado por enviar uma mensagem, através das redes sociais, supostamente ameaçando a vida da artista, após ela fazer vídeos satirizando conteúdos que nutrem discursos de ódio contra mulheres, produzidos por influenciadores masculinos. As informações são do portal g1.

Na ocasião, Schutz exigiu que a atriz apagasse a publicação ou, caso contrário, receberia "processo ou bala", mesmo o nome dele não sendo citado diretamente na postagem da artista.

A advogada da atriz, Carolina Soares, explicou que o pedido trata de uma "medida cautelar com efeito semelhante à [medida] protetiva."

"A finalidade das medidas protetivas é diferente das cautelares criminais tradicionais. Enquanto as cautelares visam garantir o processo e ajudar na apuração do crime, as protetivas buscam proteger a própria integridade da vítima, em outras palavras, os direitos humanos mais básicos", disse a jurista, conforme o portal g1. "Entretanto, nesse caso, as cautelares foram requeridas com o fim de proteção da vítima e, portanto, gerando efeitos semelhantes à protetiva", completou.

Além do distanciamento de 200 metros e proibição para procurar ou falar com a atriz, a solicitação ainda pede: caso Schutz possua porte de arma, ela seja suspensa. O influenciador nega que tenha porte de arma; suspensão e apreensão do passaporte do suspeito; e que o profissional fique impedido de mencionar o nome da roteirista nas redes sociais.

Até a publicação deste material, a Justiça ainda não havia decidido se aceita ou não a solicitação da defesa de La Gatto.

Coach se defende: 'é a forma que me comunico'

Na segunda-feira (27), Thiago Schutz disse que não teve a intenção de ameaçar a atriz. "Sou um cara que usa muitas gírias, eu falo muito palavrão. É a forma que eu me comunico e não tenho vergonha de falar dessa forma. Quando eu falo 'bala', não é bala no sentido literal. É mete bala, mete marcha, soca o pau, vamos resolver essa questão", disse.

O coach afirmou que a palavra 'bala' foi mal interpretada e que mandou mensagens para Lívia por acreditar ser alvo de ataques constantes. "Tenho 34 anos, nenhuma passagem criminal, não tenho porte de arma, não participo de clube de tiro. Eu seria incapaz de dar um tiro ou de ferir alguém", declarou na ocasião.

ENTENDA O CASO

A atriz recebeu mensagens ameaçadoras de Schutz ao publicar um vídeo debochando de conteúdos de homens que nutrem discursos de ódio contra mulheres.

O coach chegou a realizar mais de 10 ligações para a artista pelo Instagram. Além disso, Thiago ainda utilizou o espaço de mensagens do aplicativo para intimidá-la: “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala. Você escolhe”.

Legenda: Atriz Livia La Gatto compartilhou ameaça que recebeu de coach Foto: Reprodução/Instagram

QUEM É THIAGO SCHUTZ?

Descrevendo-se como escritor, palestrante e apresentador em seu site oficial, Thiago Schutz afirma fazer parte de um movimento masculino denominado “red pill”. A iniciativa deturpa um conceito do filme Matrix, valorizando a masculinidade e espalhando ódio contra diversos grupos, especialmente, mulheres.

Na página em que compartilha seus conteúdos, o coach possui 330 mil seguidores, e, em um dos vídeos, afirma que mulheres são “mais caras que uma GP”, pois, de acordo com Thiago, “para o cara conseguir dar uma ‘transadinha’ rápido, ele precisa comprar um carro para a mulher”.

O influenciador ainda critica mulheres que usam roupas curtas ou possuam vida sexual ativa.