Após ameaçar Lívia La Gatto, coach Thiago Schutz é interrogado pela polícia

Após ameaçar de morte a atriz e roteirista Lívia La Gatto por meio de mensagens nas redes sociais, o coach Thiago Schutz será interrogado pela Polícia Civil de São Paulo na próxima semana. As informações são do g1.

De acordo com o delegado Eduardo Luis Ferreira, do 27º Distrito Policial (DP), em Campo Belo, o influenciador digital poderá ser intimado a depor em Salto, onde ele reside no interior paulista, ou na Capital. Schutz responde ao crime em liberdade.

Já Lívia prestou depoimento depois de registrar boletim de ocorrência contra ele nesta semana. Conforme a publicação, a defesa da atriz deverá entrar com pedido de medida na polícia para que ele seja encaminhado à Justiça até sexta-feira (3). Entre as medidas, a advogada irá solicitar que o agressor não se aproxime ou entre novamente em contato com a vítima.

"Juntaremos o pedido das medidas protetivas provavelmente entre quinta [2] e sexta feira com a abertura do inquérito", disse a advogadade Carolina Soares.

ENTENDA O CASO

Lívia La Gatto recebeu mensagens ameaçadoras de Schutz ao publicar um vídeo debochando de conteúdos de homens que nutrem discursos de ódio contra mulheres. No registro, ela critica Schutz, sem citá-lo.

O coach chegou a realizar mais de 10 ligações para a artista pelo Instagram. Além disso, Thiago ainda utilizou o espaço de mensagens do aplicativo para intimidá-la: “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala. Você escolhe”.

Pelo potencial periculoso das declarações, a atriz solicitou medida protetiva, e aguarda o retorno das autoridades para tomar as medidas cabíveis.

QUEM É THIAGO SCHUTZ?

Descrevendo-se como escritor, palestrante e apresentador em seu site oficial, Thiago Schutz afirma fazer parte de um movimento masculino denominado “red pill”. A iniciativa deturpa um conceito do filme Matrix, valorizando a masculinidade e espalhando ódio contra diversos grupos, especialmente, mulheres.

Na página em que compartilha seus conteúdos, o coach possui 330 mil seguidores, e, em um dos vídeos, afirma que mulheres são “mais caras que uma GP”, pois, de acordo com Thiago, “para o cara conseguir dar uma ‘transadinha’ rápido, ele precisa comprar um carro para a mulher”.

O influenciador ainda critica mulheres que usam roupas curtas ou possuam vida sexual ativa.