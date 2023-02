Coach Thiago Schutz faz ameaça de morte a atriz Livia La Gatto: 'processo ou bala'

O coach Thiago Schutz, conhecido como Red Pill, ameaçou atirar na atriz Livia La Gatto. A artista compartilhou, no sábado (25), a mensagem que recebeu do coach no Instagram.

"Você tem 24h para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala. Você escolhe", escreveu Thiago. O conteúdo em questão são vídeos que Lívia publicou satirizando um podcast do coach que repercutiu na internet.

No episódio, Thiago criticou uma suposta mulher que lhe ofereceu uma cerveja enquanto ele bebia Campari. Segundo o coach, isso seria um teste das mulheres para mudar os homens.

"Tamanha a repercussão do meu podcast do guerreira campa, eu resolvi fazer um curso para ensinar como as mulheres devem fazer para agarrar seus alecrins dourados", ironizou Livia em um dos vídeos.

Legenda: Atriz Livia La Gatto compartilhou ameaça que recebeu de coach Foto: Reprodução/Instagram

Após Livia compartilhar a ameaça que recebeu, Thiago divulgou que tentou ligar para a atriz e mandou mensagens para ela. "Quero trocar ideia, mas ela não me atende", disse.

"O curioso caso do macho que ameaça a mulher de morto e não sabe por que ela não quer atender uma ligação", rebateu a artista.

Quem é Thiago Schutz?

Thiago Schutz é coach e escritor do livro 'Pílulas de Realidade'. Ele oferece mentorias e administra a página 'Manual Red Pill', onde dá dicas para homens lidarem com a masculinidade.

Shutz cobra até R$ 2,5 mil pelas consultas, segundo o portal uol. Com mais de 330 mil seguidores, ele compartilha conteúdos sobre os relacionamentos entre homens e mulheres.

Em parte dos vídeos, Schutz critica o feminismo, dá uma lista de exigências para uma 'mulher ideal' e analisa comportamentos das mulheres.