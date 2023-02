Eliminação de Gustavo no BBB23 gera promessa de vingança e especulação sobre paredão falso

A eliminação do participante Gustavo, nesse sábado (25), no desfecho da semana turbo do BBB23, causou surpresa e até desconfiança de paredão falso na casa. A madrugada após a saída do Cowboy que enfrentou Domitila Barros e Fred Nicácio e foi eliminado com 71,78%, foi marcada por choro, descrença e promessas de vingança no reality.

A saída de Gustavo surpreendeu a maioria dos participantes e o tempo para digerir a informação foi curto, já que minutos após ele deixar o confinamento, seguindo a dinâmica prevista para a semana, o Big Fone voltou a tocar e movimentou a casa.

Sarah Aline, que é líder até o momento, foi a mais rápida e atendeu a ligação. Ela foi imunizada e teve direito de indicar um brother para o próximo paredão, que já será formado neste domingo (26).

Ela voltou a indicar Cara de Sapato ao paredão. Durante a semana, o participante já havia sido indicado por ela, mas foi salvo do paredão por Guimê.

Após a indicação, Sapato teve uma crise de choro. Ele disse estar duplamente triste, tanto pela indicação, como pela saída de Gustavo. O competidor afirmou que “está vendo tudo errado”.

Durante o programa de sábado, o lutador opinou que o seu oponente Fred Nicácio seria o eliminado do jogo.

Na madrugada, Sapato insistiu em conversar novamente com Fred Nicácio. O médico negou e pediu para eles conversarem em outro momento.

Promessa de vingança

Já Key Alves, affair de Gustavo, reagiu de forma intensa à saída do participante. Minutos após o anúncio, ela provocou Guimê, responsável pela ida de Gustavo ao Paredão, ao usar o Poder Supremo. A jogadora de vôlei afirmou que "as coisas não vão ficar assim" e prometeu vingança.

Key Alves "Eu quero ir no paredão com ele, quero eu e ele. Ele mexeu com a pessoa errada. Ele mexeu comigo. Quer ver eu jogar sozinha? Então vai ver eu jogar sozinha."

Guimê não gostou da reação de Key e também ressaltou que a sister é seu alvo nas próximas votações.

“Falso” paredão

A maioria dos participantes ficou confusa com a saída de Gustavo e em conversas durante a madrugada, alguns chegaram a cogitar que foi um paredão falso. O discurso de Tadeu Schmidt também foi alvo de especulação.

Key Alves "Isso não faz sentido na minha cabeça. Desculpa. Coragem? Está de sacanagem! O cara atendeu ao telefone, se colocou no Paredão, foi Líder duas vezes. Como ele não teve coragem?".

Durante a madrugada, Key, César Black, Bruna e Amanda chegaram a levantar a hipótese de que o paredão não foi verdadeiro. Em momentos distintos, eles disseram acreditar que Gustavo deve retornar à casa até terça-feira (28), quando outro brother sairá do jogo.

Escolha do líder e anjo

Na manhã deste domingo, os participantes irão participar de uma prova que vai definir o novo Líder e Anjo da semana turbo durante o dia. O paredão será formado à noite, durante o programa ao vivo.