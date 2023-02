Quem atendeu o Big Fone hoje, sábado (25)? Entenda a nova dinâmica

O participante Sarah Aline atendeu a quarta chamada do big fone no Big Brother Brasil (BBB) 23, na noite de sábado (25). Além de ganhar imunidade, Sarah Aline indicou um dos confinados ao paredão.

Sarah Aline escolheu Cara de Sapato para ir ao sétimo paredão do BBB 23.

Big fone tocou duas vezes em fevereiro

O terceiro big fone do BBB 23 tocou no início da noite de quinta-feira (23) e foi atendido por Guimê.



O brother ganhou o "Poder Supremo" e, durante a formação de paredão relâmpago na semana turbo do BBB, tirou Cara de Sapato da berlinda e colocou Gustavo no lugar. O cowboy foi eliminado neste sábado (25) com 71,78% dos votos. O médico Fred Nicácio foi o segundo mais votado com 24,37%. A miss da Alemanhã teve a menor porcentagem de votos (3,85%).

Dinâmica da semana turbo

Os próximos dias na casa serão de muitas dinâmicas. Na manhã de domingo, os brothers vão realizar prova para definir um novo líder e um novo anjo na casa.

Na dinâmica, o primeiro colocado será o líder. O vencedor terá direto a um veto na próxima prova.

O segundo colocado será anjo autoimune e ainda indica uma pessoa ao paredão.

Haverá ainda formação de paredão com prova bate-volta. Na terça-feira (28), o público saberá quem será o participante eliminado.