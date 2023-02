Quando será a Prova do Anjo no BBB 23? Entenda a Semana Turbo

Uma mesma prova vai definir quem será o anjo e o líder neste domingo (26). Em seguida, haverá a formação de um novo Paredão e a prova "Bate e Volta". A eliminação ocorrerá na terça-feira (28), quando encerrará a Semana Turbo.

A Semana Turbo começou na quinta-feira (23). MC Guimê atendeu o Big Fone e obteve o Poder Supremo. No mesmo dia, a psicológa Sarah Aline ganhou a prova do líder e indicou Cara de Sapato ao Paredão. No contragolpe, o lutador indicou Fred Nicácio ao Paredão.

Já Domitila Barros foi indicada pela Casa para a berlinda.

VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO DA CASA:

Gabriel: votou em Aline;

Ricardo: votou em Cezar Black;

Aline: votou em Domitila;

Guimê: votou em Gustavo;

Cara de Sapato: votou em Cezar Black;

Fred Bruno: votou em Domitila;

Amanda: votou em Domitila;

Cezar Black: votou em Guimê;

Fred Nicácio: votou em Guimê;

Gustavo: votou em Guimê;

Marvvila: votou em Aline;

Domitila: votou em Aline;

Key: votou em Guimê;

Larissa: votou em Domitila;

Bruna: votou em Domitila.

MC Guimê usou o Poder Supremo, reitirou Cara de Sapato do Paredão e colocou Gustavo. O fazendeiro enfrenta a miss Alemanha Domitila Barros e o médico e influenciador Fred Nicácio.

Dinâmica

Neste sábado (25), um dos emparedados é eliminado, e o segundo Big Fone tocará ao vivo. Aquele que atender ao chamado ganha imunidade e pode colocar um oponente na berlinda.

Quase no fim da dinâmica, os brothers deverão disputar as provas do Líder e do Anjo no domingo (26). Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.