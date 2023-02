Enquete BBB: parcial atualizada mostra Gustavo como eliminado do reality

O cowboy Gustavo deve ser o sexto eliminado dessa semana no Big Brother Brasil 2023, segundo é apontado pela enquete realizada pelo Diário do Nordeste. O fazendeiro disputa a permanência na casa com a miss Alemanha Domitila Barros e o médico e influenciador Fred Nicácio.

Legenda: Gustavo deve ser eliminado neste sábado Foto: Reprodução

Domitila é a participante com menos votos (21,1%), em seguida está Fred Nicácio com 23,1% e o favorito a ser eliminado é Gustavo com 55,8% da preferência do público. É importante lembrar que o resultado da enquete não interfere na votação oficial do programa.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

Na Formação do Paredão Relâmpego, a líder Sarah escolheu indicar o Cara de Sapato, que teve direito a um contra-golpe. Ele puxou Fred Nicácio. A votação da casa foi aberta.

Gabriel: votou em Aline;

Ricardo: votou em Cezar Black;

Aline: votou em Domitila;

Guimê: votou em Gustavo;

Cara de Sapato: votou em Cezar Black;

Fred Bruno: votou em Domitila;

Amanda: votou em Domitila;

Cezar Black: votou em Guimê;

Fred Nicácio: votou em Guimê;

Gustavo: votou em Guimê;

Marvvila: votou em Aline;

Domitila: votou em Aline;

Key: votou em Guimê;

Larissa: votou em Domitila;

Bruna: votou em Domitila.

Guimê, que ganhou o "Poder Supremo", tirou o Cara de Sapato e colocou o Gustavo.

O resultado do paredão será anunciado ao vivo durante a edição do BBB 23 deste sábado (25).

SEMANA TURBO

Ainda no sábado, o segundo Big Fone da semana irá tocar ao vivo durante o programa. Quem atender irá ganhar imunidade e colocar alguém no paredão.

Quase no fim da dinâmica, os brothers deverão disputar as provas do Líder e do Anjo no domingo (26). Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.