Após usar Poder Supremo, Guimê comemora: ‘paredão que eu queria’

Na formação do paredão do BBB 23 de quinta-feira (23), Guimê usou o Poder Supremo para tirar Cara de Sapato da berlinda e colocar Gustavo. Agora, além do fazendeiro, Domitila e Fred Nicácio disputam a permanência na casa.

Na madrugada de hoje, Guimê, em conversa com Cara de Sapato, comemorou que três brothers do quarto fundo do mar estão no paredão, e disse que torce para que Gustavo seja o eliminado.

“Eu espero que o Cowboy saia desse paredão. Senão não faz sentido eu ter colocado. Vejo o paredão que eu queria fazer se fosse Líder, e foi feito”.

O cantor ainda explicou seu pensamento: “Domitila e Cowboy têm uma relação boa, mas não parecida com a Domitila e Fred. Acredito que [lá fora] Fred e Domitila vão se juntar para tirar o Cowboy. E a galera da Key vai contra eles”.

Aprovado

Quem também gostou da jogada de Guimê com o poder supremo foi sua esposa, Lexa. No Twitter, a cantora vibrou com a decisão do marido. “Craque do jogo”, elogiou ela na rede social.

“Guimê aproveitou e falou tudo na cara. Aqui é tudo na clareza, não nos escondemos nos quartos”, acrescentou ainda Lexa, pedindo para que Gustavo seja o eliminado.