Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como é a dinâmica de quinta (23)

A sexta Prova do Líder no BBB 23 acontece nesta quinta-feira (23), dando início à Semana Turbo do reality. Sarah venceu a disputa e indicou um alvo para o Paredão Relâmpago formado ainda nesta noite.

Além da indicação, a Sarah tem direito a uma temporada no VIP, escolhendo Ricardo, Gabriel Santana, Marvvila e Fred Nicácio para acompanhá-la.

Nesta semana, 11 brothers participaram da prova. Gustavo, Key e Gabriel Santana não puderam disputar a prova, como consequência da disputa pela liderança da semana passada. A dinâmica foi de resistência e os nove primeiros a sair sortearam consequências.

VEJA COMO FOI A PROVA

A Prova foi decidida em 9 fases, envolvendo agilidade e sorte, com objetivo de encontrar cards. Os participantes foram eliminados ao longo das etapas, que se repetiam, até restar 3 jogadores para a fase final. Na primeira fase, em que eles deveriam encontrar os cards em uma piscina de bolinhas, três brothers foram eliminados: Larissa, Aline e Marvvila. Na segunda, os brothers deveriam escolher números. Bruna Griphao ficou com um número que não tinha card e saiu da disputa. A dinâmica se repetiu na terceira fase e como Guimê foi o único a conseguir o card, pôde eliminar um oponente da prova. Fred Nicácio foi o escolhido. Leia Mais Zoeira Quem atendeu o Big Fone nesta quinta? Saiba quem ganha o 'Poder Supremo' no BBB 23 Zoeira Boninho zera estalecas de todos os participantes do BBB 23 após mau uso de microfones O quarto estágio repetiu a dinâmica da piscina de bolinhas e Amanda acabou saindo da prova. Na quinta fase, Cezar Black escolheu o único número sem card e deixou a luta pela liderança. Fred foi o único a encontrar o card na sexta fase, tirando Domitila da prova. Já Guimê foi eliminado não encontrar o card na piscina de bolinhas. Na penúltima fase, Fred escolheu o número que não tinha card e deixou a fase final. Cara de Sapato, Ricardo e Sarah disputaram a rodada final, mas a psicóloga achou o card sorteado de primeira e se consagrou a sexta líder da temporada.

Semana Turbo

Começando a semana especial do reality, o Big Fone tocou de surpresa às 18h30 desta quinta-feira. Guimê atendeu e ganhou o “Poder Supremo”: ele terá direito a trocar um dos participantes do Paredão por outro brother, até mesmo o escolhido pelo líder.

No sábado (25), um dos emparedados é eliminado, e o segundo Big Fone toca ao vivo. Aquele que atender ao chamado ganha imunidade, e pode colocar um oponente na berlinda.

Os brothers deverão disputar as provas do Líder e do Anjo no domingo (26). Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.

VIP E XEPA

Vip

Sarah

Ricardo

Gabriel Santana

Marvvila

Fred Nicácio

Xepa