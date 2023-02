Quem atendeu o Big Fone nesta quinta? Saiba quem ganha o 'Poder Supremo' no BBB 23

O terceiro Big Fone do BBB 23 tocou no início da noite desta quinta-feira (23) e foi atendido por Guimê. Com isso, o brother está ganhou o "Poder Supremo" e, durante a Formação de Paredão Relâmpago na Semana Turbo do BBB, poderá retirar um outro participante da berlinda.

Guimê terá direito a trocar inclusive o indicado pelo líder e até mesmo tirar ele próprio da berlinda. Caso preferir, pode também escolher não interferir no Paredão. Durante mensagem, foi dito que ele deveria manter segredo.

"Você ganhou o 'Poder Supremo'. Com ele, você vai poder trocar qualquer indicação ao paredão, inclusive a do líder. Caso você seja um dos indicados, poderá usar o 'Poder Supremo' para colocar alguém no seu lugar. Guarde esse segredo. Se você contar para alguém, estará no Paredão", dizia a mensagem.

Ainda nesta quinta, os participantes ainda disputarão a “Prova do Líder”, e votarão para formar o Paredão Relâmpago.

No sábado (25), um dos emparedados é eliminado, e mais um Big Fone tocará ao vivo. Aquele que atender ao chamado ganha imunidade, e pode colocar um oponente na berlinda.

O primeiro Big Fone da edição foi atendido por Tina, enquanto o segundo foi atendido por Gustavo.

COMO FUNCIONA O BIG FONE?

Considerado um clássico do Big Brother Brasil, o Big Fone desta edição está localizado na parte externa da casa. Ao tocar, os confinados precisam correr para atendê-lo, já que suas ligações concedem poderes.

Assim como nas edições anteriores, o participante que atender a chamada deverá fazer o que a voz do outro lado mandar. Essas ordens variam: durante toda a história do programa, os brothers que atenderam a ligação já conseguiram imunidade, o poder de indicar outro participante ao paredão, e, até, o desafio de enfrentar o Quarto Branco.

O Big Fone surgiu na oitava edição do reality show, e, desde então, é uma dinâmica ansiada pelo público e pelos confinados.