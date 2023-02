Bruna Griphao chama Fred Nicácio de 'urubu de luto'; equipe da atriz se pronuncia

Bruna Griphao usou a expressão "urubu de luto", na madrugada deste sábado (25), ao se referir ao médico Fred Nicácio no BBB 23. Internautas falaram nas redes sociais que a expressão é racista.

"Talvez o Fred tinha outra percepção da Tina, porque ela não abria para gente o que abria pra ele. De qualquer forma, eu achei que foi independente, quem sou eu pra julgar. A gente trouxe o termo 'urubu de luto', porque rola isso muito na vida. Tudo que acontece é sobre ele", disse Bruna para Sarah.

Usuários do twitter comentaram sobre o teor racista da fala da atriz. A influenciadora Tia Má escreveu: "O Brasil é um país racista que todo mundo tenta negar". Já outro internauta acredita que o o termo, apesar de ser "pesado", "nesse contexto tá longe de ser um termo racista".

PRONUNCIAMENTO DA EQUIPE

A equipe da atriz Bruna Griphao se pronunciou nas redes sociais. Em nota oficial, eles informaram que a frase da atriz foi tirada de contexto. A equipe diz ainda que Bruna falou sobre a forma de Fred Nicácio agir de forma exagerada.

"Quando Bruna usa o termo urubu de luto para Fred, ela enfatiza que ele parece se importar com as situações, eliminações e vitórias, mas tudo sempre para tirar proveito para si", cita trecho da nota.

A equipe relembra que Bruna já havia usado a expressão por achar que Fred havia "sugado o luto" da atriz e de Paula com a saída de Gabriel.

LEIA NOTA OFICIAL

"Nessa madrugada um vídeo tirado de contexto com uma fala da Bruna trazendo o termo "urubu de luto" viralizou. No trecho em voga, Bruna fala sobre Fred Nicácio reagir de forma exagerada, como ela mesma cita, na situação da Tina.

A pauta inicial do diálogo dela com a Sarah trazia a tona a relação do Fred Nicácio com a Tina. Em dado momento, Bruna destacou a reação dele na saída de Tina, como algo que a havia incomodado.

Urubus "rondam tragédias", mas apenas para comer as carcaças. Quando Bruna usa o termo urubu de luto para Fred, ela enfatiza que ele parece se importar com as situações, eliminações e vitórias, mas tudo sempre para tirar proveito para si.

Bruna exemplifica o termo contando uma das atitudes do Fred, que ao seu ver parecia que ele queria tornar aquilo mais uma vez ser sobre ele.

Ao ver a fala completa, é possível compreender que nitidamente Bruna fala sobre a atitude do Fred, que ronda as diversas situações e não sobre a sua cor, como se têm dito.

Em outro momento, Bruna já havia falado que Fred tinha "sugado o luto" dela e o da Paula, na saída do Gabriel.

É extremamente irresponsável divulgar trechos que espalhem uma fala fora de contexto em plena era de tantas fake news. Durante toda a madrugada e manhã fomos bombardeados com diversos comentários que imputam o crime de racismo à Bruna. Repudiamos qualquer atitude racista e iremos tomar todas as medidas cabíveis aos que a estão caluniando."