Esposa de Arlindo Cruz rebate críticas após assumir namoro com André Caetano

Babi Cruz, esposa do músico Arlindo Cruz, rebateu as críticas que vem recebendo desde que assumiu um novo relacionamento. A empresária compartilhou publicações de apoio que recebeu nas redes sociais e ressaltou que Arlindo está em estado vegetativo irreversível.

Uma das publicações compartilhadas por Babi afirma que ela "cuidou e cuida do amor da vida vela" e "tem todo direito de se apaixonar novamente".

Legenda: Babi Cruz compartilha publicações de apoio após assumir novo relacionamento Foto: Reprodução/Instagram

A empresária também compartilhou um trecho de uma entrevista que concedeu ao canal Vipei, em julho de 2022, sobre a saúde de Arlindo. Questionada sobre expectativa de reversão do quadro, ela afirmou que não tem absolutamente nenhuma.

"Acabou. Agora é outra história, agora é outro papo. Agora é outra realidade. Agora é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele e é isso", disse na entrevista.

Outra publicação repostada por Babi Cruz é da jornalista Driele Veiga. "Como a mulher é julgada nessa sociedade, como apedrejam as mulheres nessa sociedade. Como o que o homem faz é naturalizado, e quando a mulher faz o mesmo ou de uma forma muito mais humana, ainda sim ela é julgada, condenada", comentou Driele sobre o caso.

Babi está sendo criticada nas redes sociais após desde que assumiu relacionamento sério com André Caetano, na quinta-feira (23). Os dois se conheceram em 2022, enquanto ela concorria a deputada estadual no Rio de Janeiro.

Quadro clínico de Arlindo Cruz

Arlindo Cruz, de 64 anos, está em estado vegetativo após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017. Ele chegou a passar por 17 cirurgias, e carrega diversas sequelas.

Em entrevista ao Em Off, Babi ressaltou que Arlindo é a prioridade da sua vida. "Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade", disse a empresária.

O sambista, que não tem mais condições de falar ou andar, foi homenageado pela escola de samba Império Serrano, no Carnaval do Rio de Janeiro.

Ele estava no último carro do desfile, amparado por uma equipe médica e ao lado da família e amigos como Péricles, Marcelo D2 e Regina Casé.