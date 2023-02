Quem é o novo líder do BBB 23? Veja a prova de hoje, domingo (26)

Na semana turbo do BBB23 o novo líder e o anjo serão escolhidos na mesma prova na manhã deste domingo (26). Quem ganhar, garantirá uma temporada no VIP e indicará um brother para o Paredão à noite.

Cara de Sapato não participa da prova pois já está no paredão. O participante que ficar em último lugar está vetado da próxima Prova do Líder.

Como foi a prova

A prova é feita de modo individual. O circuito contém 15 caixas com tampa de papel numeradas de 1 a 15. Vence quem encontar 4 cards furando o menor número de caixas.

Os cards encontrados devem ser colocados dentro de uma urna transparente no fim do circuito. Se houver empate no número de tentativas, o menor tempo ganha.

Veja o desempenho dos competidores

Gabriel: 12 caixas furadas em 57.444 segundos

O paredão será formado com a indicação do líder, a casa votando, o indicado pelo Big Fone, o emparedado no Castigo do Monstro. E haverá a Prova Bate-Volta.

SEMANA TURBO

Começando a semana especial do reality, o Big Fone tocou de surpresa às 18h30 da última quinta-feira (23). Guimê atendeu e ganhou o “Poder Supremo”: ele teve direito a trocar um dos participantes do Paredão por outro brother, até mesmo o escolhido pelo líder. Assim, escolheu tirar o Cara de Sapato da berlinda e colocar Gustavo.

No sábado (25), Gustavo foi eliminado, e o segundo Big Fone tocou ao vivo. Sarah Aline atendeu, ficou imune e indicou novamente Cara de Sapato para o paredão.

Seguindo a rotina do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.