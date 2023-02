Anitta grava clipe em Desfile das Campeãs do Rio com look de Sabrina Sato

A cantora Anitta marcou presença no desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro 2023. Ela usou uma fantasia usada por Sabrina Sato, no desfile da Vila Isabel, em 2022. A apresentação ocorreu depois de a cantora reunir uma multidão em seu bloco de Carnaval no Centro do Rio de Janeiro.

Anitta utilizou a participação no desfile e gravou cenas de um novo clipe. Caracterizada como passista, Anitta passeou entre os integrantes da Beija-Flor de Nilópolis, ainda na concentração para gravar as cenas.

Assaltantes

O Bloco da Anitta percorreu as ruas do Centro do Rio de Janeiro neste sábado (25). Durante a apresentação, a cantora denunciou uma gangue de assaltantes para a Guarda Municipal.