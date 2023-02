Anitta 'entrega' gangue para Guarda Municipal durante apresentação em bloco

O Bloco da Anitta percorreu as ruas do Centro do Rio de Janeiro neste sábado (25). Durante a apresentação, a cantora denunciou uma gangue de assaltantes para a Guarda Municipal.

Vestida de Carmen Miranda, além de cantar hits da carreira, Anitta ajudou os agentes de segurança apontando para os suspeitos.

Assista:

"A gangue deles aqui, vai apontando. Eles vão andando e vocês vão apontando. Atenção Guarda Municipal, eu tô apontando, pode pegar", pedia a cantora carioca.

Fuga

Anitta disse ainda que o bando roubou um jovem e seguiu para outra direção.

Anitta Cantora Eu vi, não foi o povo não. Ele roubou aqui e está indo pra lá. Vai roubar no meu bloco vai se ferrar, viu gente? (...) Aponta aí que a polícia tá chegando

Durante o bloco, a cantora ainda sinalizou mais casos de assalto e ainda ajudou uma criança perdida na multidão.

O cortejo ainda contou com a participação internacional de Jason Derulo no trio elétrico.