Cantor Thiaguinho Malamansa sofre infarto e é hospitalizado em Fortaleza

O cantor de forró Thiaguinho Malamansa, 39, sofreu um infarto após uma apresentação, na madrugada deste sábado (25). Ele teve um mal-estar e chegou até cantar sentando em show no bairro Parque Dois Irmãos. Ao término do evento, ele ligou para esposa dizendo que iria buscar ajuda médico.

Thuiaguinho Malamansa foi atendido no Hospital do Coração de Messejana. Na unidade hospitalar, ele passou por um cateterismo. O procedimento consiste em diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração.

Em entrevista exclusiva à coluna, Erlane Pontes, esposa do cantor, informou que o forrozeiro segue em observação na "Sala de Parada" do Hospital.

"Ele acordou direitinho. Chegue olhar ele quando terminou o procedimento, mas não deixaram ficar com ele", informou a companheira do forrozeiro à coluna.

O cantor Thiaguinho Malamansa é conhecido no forró por passagens nas bandas Zabumbada, Garota Safada e Swing do Forró.

O que é o infarto?

Conforme a Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde, o infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, é a morte das células de uma região do músculo do coração por conta da formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa.

A principal causa do infarto é a aterosclerose, doença em que placas de gordura se acumulam no interior das artérias coronárias,

No cateterismo, com a ajuda de contraste e de recursos de Raio X, o médico consegue visualizar os vasos sanguíneos, identificar e avaliar possíveis obstruções, aferir pressões das câmaras cardíacas e identificar doenças estruturais.