Atriz Livia La Gatto comenta ameaças de Thiago Schutz: 'misoginia não é opinião'

A atriz Livia La Gatto comentou, nesta segunda-feira (27), a ameaça que recebeu do coach Thiago Schutz. Ela registrou Boletim de Ocorrência e o caso é investigado pelo 27º Distrito Policial de São Paulo, segundo o portal g1.

Em publicação em seu perfil do Instagram, a artista disse que o fator mais preocupante da intimidação é "a ausência de medo da justiça por se achar acima da Lei".

Livia foi ameaçada após publicar vídeos de humor satirizando um podcast que Thiago participou e repercutiu na internet. "Você tem 24h para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala. Você escolhe", escreveu o coach em mensagem no Instagram.

Legenda: Atriz Livia La Gatto compartilhou ameaça que recebeu de coach Foto: Reprodução/Instagram

Após Livia compartilhar a ameaça que recebeu, Thiago divulgou que tentou ligar para a atriz e mandou mensagens para ela. "Quero trocar ideia, mas ela não me atende", disse.

Livia ressaltou que, enquanto artista, irá satirizar e "expor ao ridículo" qualquer manifestação que diminua as mulheres. Ela lamentou a produção de conteúdos que ferem à integridade ou questionem os direitos das mulheres.

"Tem que intimidar e expor agressor SIM! Com a Lei haverá punição e quebra desse ciclo que compromete a saúde mental de todas as mulheres. Misoginia não é opinião", disse a atriz.

Quem é Thiago Schutz?

Thiago Schutz é coach e escritor do livro 'Pílulas de Realidade'. Ele oferece mentorias e administra a página 'Manual Red Pill', onde dá dicas para homens e fala sobre a "superioridade masculina".

Com mais de 330 mil seguidores, Thiago é acusado na internet de produzir conteúdos misóginos e machistas. Em parte dos vídeos, o coach critica o feminismo, dá uma lista de exigências para uma 'mulher ideal' e analisa comportamentos das mulheres.

"O propósito do homem está sempre acima", "Nunca vi uma feminista feliz" e "Sua mulher pode custar mais caro de uma GP' estão entre as afirmações feitas por ele em sua página.

Schutz participou do reality da Netflix, 'O crush perfeito', em 2020.

Campari

Livia La Gatto foi ameaçada depois de produzir dois vídeos satirizando conteúdos de "empoderamento masculino". Sem citar o nome de Thiago, ela faz referência ao trecho de um podcast em que o coach critica uma suposta mulher que lhe ofereceu uma cerveja enquanto ele bebia Campari.

Segundo Thiago, isso seria um teste das mulheres para mudar os homens. “A mulher tem muito essa coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara debaixo dela, mas isso não é na maldade, é como se fosse um teste realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver o quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele é?”, disse o coach no vídeo.

A empresa Campari disse, em nota, que não tem nenhum tipo de relação, vínculo ou contato com Thiago Schutz. "Campari se solidariza com todas as mulheres que foram envolvidas nesse caso de misoginia e ameaças, e rechaça veementemente toda atitude preconceituosa e violenta manifestada por este influenciador", diz o comunicado.