Veja vídeo de suposta agressão de Bruna Griphao no BBB 23; Nicácio quer expulsão de sister

O desentendimento entre Bruna Griphao e Ricardo, o Alface, no BBB 23, rendeu pedidos de expulsão na tarde desta segunda-feira (27), puxados por Fred Nicácio e Key Alves. Segundo os dois, em meio à confusão generalizada entre os brothers, Bruna teria desferido uma cotovelada na sister Amanda, o que configuraria a agressão.

Bruna e Alface começaram a discussão durante uma ação de um dos patrocinadores do programa. No momento, todos tiveram a ideia de gravar um vídeo de cara lavada e uma das pessoas teria tomado a frente de Ricardo.

Na discussão acalorada, Bruna teria acertado o rosto de Amanda acidentalmente. Apesar disso, as imagens não foram vistas em nenhuma das câmeras do programa, disponíveis no Pay-Per-View.

Legenda: Nicácio chamou Amanda para colocar gelo no rosto da sister Foto: reprodução/Globoplay

Pedido dos brothers

Após tentar colocar gelo no rosto de Amanda, Fred se uniu a Key Alves no pedido, interpretado pelos demais confinados como uma forma de retirar Bruna do programa.

"Isso não é agressão?", questionou Fred. "O Tadeu deu um alerta sobre o 'after dos cria', que era uma brincadeira. Isso não é agressão? Ela é muito agressiva!", continuou Key. A atleta ainda lembrou outros casos de agressão e, por consequência, expulsão no Big Brother Brasil.

Amanda, no entanto, não engajou no pedido. Segundo ela, ação de Bruna teria ocorrido como forma de reflexo durante a discussão e pontuou que os dois estariam inflamando o assunto para retirar a colega da disputa.