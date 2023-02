Filho de Arlindo Cruz se diz 'preocupado' com namoro de Babi Cruz

Kauan Felipe Cruz, 30, um dos filhos de Arlindo Cruz, 64, se pronunciou nesta segunda-feira (27) sobre Babi Cruz ter assumido namoro com o empresário André Caetano. Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, da Em Off, o rapaz, que é fruto de um relacionamento extraconjugal do cantor, apontou que houve "falta de cuidado" com a imagem do pai.

"Acho que há um pouco de falta de cuidado com a imagem do meu pai, uma pessoa querida por muita gente, e que se encontra doente e sem condições de se defender publicamente. Acabamos de sair de um carnaval onde ele foi protagonista na avenida e na apuração", explicou o herdeiro.

Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em março de 2017 e, segundo, Babi, está em estado vegetativo irreversível. O músico foi homenageado recentemente pela Império Serrano, escola de samba do Rio de Janeiro, que convidou o sambista para desfilar na avenida — ele ficou sentado em um trono, com um machado na mão.

Atualmente, Arlindo é cuidado pela esposa, Babi, e pelos filhos, Arlindinho e Flora. Para Kauan, diante da revelação de que a matriarca está, agora, vivendo outro relacionamento, o mais adequado seria passar a curatela do sambista para um dos filhos, ou seja, nomear um deles como protetor do pai, para administrar assuntos financeiros e vida diária.

"Embora nunca tenha me casado e muito menos estado em um casamento público, entendo que os ciclos se encerram. Fico preocupado, sim, com a saúde e também com a manutenção do patrimônio e imagem do meu pai, pois também fiquei sabendo dessa história pela imprensa. Acredito que o mais adequado seria, ao menos, passar a curatela do meu pai para um dos meus irmãos, ou em caso extremo de pressão, o divórcio", opinou o filho.

Kauan disse ainda que o boato do relacionamento de Babi já rondava a família, mas que ele havia escolhido não se envolver. "Me envolvi agora porque vejo pessoas faltando com respeito ao meu pai, piadinhas em comentários de fotos, e outras coisas. Acho que ele poderia ter paz nesse momento, que é o mais importante”, destacou.

Relação com irmãos

À coluna, Kauan também falou sobre sua relação com os irmãos. Segundo ele, a boa convivência é somente com Arlindinho. "Com a Babi e a Flora, não muito", afirmou.

Além disso, o filho fora do casamento disse que não desfilou ao lado dos irmãos no carro que homenageou seu pai, na Sapucaí. "Nos carnavais, eu não saí ao lado deles, na X9 [em São Paulo] fui em outro carro e na Império fui atrás do carro. Eu acabei fazendo todo o ‘corre’, falei com o presidente… Meu irmão deixou avisado, pelo menos", contou.

Doença de Arlindo Cruz

