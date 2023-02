Filhos de Arlindo Cruz não falam de namoro da mãe e não a seguem nas redes sociais

Após o novo relacionamento da mãe, Babi Cruz, vir à tona, os filhos de Arlindo Cruz decidiram não dar detalhes sobre o assunto publicamente, como forma de evitar comentários desnecessários.

Por outro lado, os herdeiros também não fizeram nenhum pronunciamento em apoio à esposa de Arlindo, e não a seguem mais no Instagram. As informações são do Extra.

Apesar de torcerem pela felicidade da mãe, Arlindinho e Flora temiam a reação do público, que poderia julgá-la mal devido à condição de saúde de Arlindo: o músico enfrenta as sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), sofrido em 2017.

Desde o incidente, a mulher tem estado ao lado do sambista, acompanhando seu tratamento médico, e auxiliando-o nas atividades cotidianas.

RELACIONAMENTO

Aos 61 anos, Babi assumiu o novo romance com André Caetano na semana passada. O casal se conheceu durante as eleições de 2022, quando ela concorreu a uma vaga como deputada estadual no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao portal Em Off, Cruz afirmou que Arlindo sempre será sua prioridade, mas que está na hora de pensar em si.