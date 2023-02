Sikêra Jr recebe alta após diagnóstico de otite bacteriana

O apresentador Sikêra Júnior recebeu alta hospitalar neste domingo (26), após tratamento para otite bacteriana severa. Ele estava internado desde 12 de fevereiro em um hospital em Manaus.

Sikêra Jr, da Rede TV, deu entrada no hospital com severa inflamação no ouvido. Ele passou duas semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de onde foi liberado na sexta-feira (24).

A esposa do apresentador, Laura Peixoto, anunciou nas redes sociais que o apresentador já está em casa. A criadora de conteúdo comemorou que a alta ocorreu neste domingo, aniversário dela.

"Hoje levando ele de volta para casa a única coisa que vem na minha mente é o clamor que tanto rezamos esses dias: Temer porque?", escreveu.

Laura agradeceu às mensagens de apoio que recebeu dos familiares, amigos e seguidores.