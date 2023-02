Lívia La Gatto revela reação após ameaças de morte feitas por Thiago Schutz: 'fiquei com medo'

Em entrevista ao programa “Encontro”, da Rede Globo, nesta terça-feira (28), a atriz Lívia La Gatto revelou ter sentido medo após ser ameaçada de morte pelo coach e influenciador Thiago Schutz. As intimidações aconteceram através de mensagens privadas no Instagram.

“Eu vi a ameaça, desacreditei. Eu não entendi [...] Fiquei com medo, obviamente acessa muitos gatilhos”, contou a artista, ressaltando que o assédio também foi sofrido por pessoas que, assim como ela, se posicionaram contra o tipo de discurso defendido pelo coach.

Legenda: Coach enviou mensagem ameaçadora para intimidar Lívia Foto: Reprodução

Após o ocorrido, Lívia registrou um boletim de ocorrência contra o influenciador, em São Paulo, e procurou orientação de advogados.

Diante da repercussão do caso, colegas de profissão e admiradores do trabalho de La Gatto entraram em contato com a atriz, como forma de demonstrar apoio.

“Agora estou mais forte, porque acho que estou aqui representando muitas mulheres que estão comigo. Muitos homens vieram também falando 'eu te apoio'. É importante o homem se posicionar e não só falar 'eu não concordo’”.

Thiago Schutz utilizou as redes sociais para alegar não ter usado a palavra “bala” no sentido literal. Sobre a declaração, Lívia ironizou, afirmando estar “super calma” e “correr zero perigo”, já que “era uma balinha”.

Concluindo, a atriz declarou: "Agora você também escolhe: processo ou melhore. Você me deu a opção de morte, você tem a opção de melhorar".

ENTENDA O CASO

Lívia La Gatto recebeu mensagens ameaçadoras de Schutz ao publicar um vídeo debochando de conteúdos de homens que nutrem discursos de ódio contra mulheres. No registro, ela critica Schutz, sem citá-lo.

O coach chegou a realizar mais de 10 ligações para a artista pelo Instagram. Além disso, Thiago ainda utilizou o espaço de mensagens do aplicativo para intimidá-la: “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso, processo ou bala. Você escolhe”.

Pelo potencial periculoso das declarações, a atriz solicitou medida protetiva, e aguarda o retorno das autoridades para tomar as medidas cabíveis.

QUEM É THIAGO SCHUTZ?

Descrevendo-se como escritor, palestrante e apresentador em seu site oficial, Thiago Schutz afirma fazer parte de um movimento masculino denominado “red pill”. A iniciativa deturpa um conceito do filme Matrix, valorizando a masculinidade, e espalhando ódio contra diversos grupos, especialmente, mulheres.

Na página em que compartilha seus conteúdos, o coach possui 330 mil seguidores, e, em um dos vídeos, afirma que mulheres são “mais caras que uma GP”, pois, de acordo com Thiago, “para o cara conseguir dar uma ‘transadinha’ rápido, ele precisa comprar um carro para a mulher”.

O influenciador ainda critica mulheres que usam roupas curtas ou possuam vida sexual ativa.