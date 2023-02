Filha de Juliano Cazarré usa aparelho de R$ 21 mil para sobreviver; entenda condição de saúde

A filha do ator Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, realiza tratamentos em casa após ter recebido alta do hospital no fim de janeiro deste ano. Por conta de lesões neurológicas que ela sofreu, hoje a menina respira com a ajuda de um concentrador de oxigênio que custa R$ 21 mil.

Legenda: Aparelho usado por filha de Cazarré evita apneia do sono Foto: Reprodução

As informações são do site Notícias da TV, do UOL.

O modelo foi mostrado pela esposa do ator, Letícia Cazarré, nos stories do Instagram, nessa segunda-feira (27).

Maria Gulhermina também utiliza um monitor que custa R$ 7 mil reais.

Legenda: Filha de Cazarré ainda conta com um monitor que custa ao menos R$ 7 mil Foto: Reprodução/Redes Sociais

O concentrador de oxigênio ajuda a bebê no tratamento da apneia do sono. O aparelho é conectado ao paciente por tubos que levam ar do nariz aos pulmões.

CARDIOPATIA CONGÊNITA

Maria Guilhermina de Guadalupe é a 5ª filha do casal e nasceu em junho de 2022. A bebê tem cardiopatia congênita rara, chamada anomalia de Ebstein. Desde que nasceu, apesar do pouco tempo de vida, ela já passou por três procedimentos cirúrgicos.

O tratamento chegou a contar com uma traqueostomia, operação que consiste em facilitar a chegada de ar até os pulmões, em outubro do ano passado.