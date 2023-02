Filha de Juliano Cazarré sofre lesões neurológicas após cirurgias para tratar doença rara no coração

Maria Guilhermina, de 7 meses, filha do ator Juliano Cazarré, sofreu lesões neurológicas resultantes de intercorrências e cirurgias para tratar a anomalia de Ebstei, uma cardiopatia congênita rara.

Em publicação no Instagram nesta sexta-feira (10), Letícia Cazarré, esposa do artista e mãe da pequena, relatou que os danos prejudicaram várias funções básicas do desenvolvimento da bebê, como a respiração e a deglutição.

Esperançosa, ela diz que Guilhermina tem apresentado boa recuperação com ajuda da fonoaudiologia e da fisioterapia.

"As lesões neurológicas, que resultaram de intercorrências e cirurgias, prejudicaram várias funções básicas do seu desenvolvimento, como a respiração e a deglutição. Graças a Deus e à medicina, a vidinha dela pode seguir adiante com a ajuda da traqueostomia e da gastrostomia. Com muita fono e fisioterapia, ela tem se recuperado e logo, logo, vai estar fazendo tudo isso sozinha, se Deus quiser!", escreveu Letícia.

Veja publicação

Letícia também comentou sobre o orgulho que sente da filha na luta pela vida. "Mas, por enquanto, nós damos graças e nos orgulhamos imensamente dessa bebezinha que lutou muito para chegar até aqui e que todos os dias nos ensina a amar mais a vida!", disse.

Ela e Juliano também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 2.

CARDIOPATIA CONGÊNITA

Maria Guilhermina de Guadalupe é a 5ª filha do casal e nasceu em junho de 2022, com uma cardiopatia congênita rara, chamada anomalia de Ebstein. Desde que nasceu, apesar do pouco tempo de vida, ela já passou por três procedimentos cirúrgicos.

O tratamento chegou a contar com uma traqueostomia, operação que consiste em facilitar a chegada de ar até os pulmões, em outubro do ano passado.