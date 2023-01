Após 7 meses internada, filha de Juliano Cazarré recebe alta: 'sua vida é toda um milagre'

A caçula do casal Letícia e Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, recebeu alta do hospital após 7 meses de internação. Diagnosticada com a anomalia de Ebstei, uma cardiopatia congênita rara, a bebê retorna para casa cercada de muito amor, neste domingo (29).

Em vídeo publicado no Instagram do ator da Globo, os pais de Maria mostraram a transferência para casa. Na legenda, agradeceram aos profissionais de saúde que acompanharam e deram suporte neste caso.

Juliano Cazarré Ator da TV Globo “Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida é toda um milagre! Obrigada, Deus! Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares, vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos 7 meses".

Além disso, acrescentou: "nos fizeram enxergar mais longe, um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver! Obrigada, minha Nossa Senhora de Guadalupe”.

Diversos amigos e conhecidos comemoraram a notícia. “Que EMOÇÃO!!! Amém! Um abraço em toda essa família maravilhosa”, disse Cíntia Dicker, esposa do ex-BBB Pedro Scooby, que também viveu momentos de tensão com a própria filha recém-nascida.

CARDIOPATIA CONGÊNITA

Maria Guilhermina de Guadalupe é a 5ª filha do casal e nasceu em junho de 2022, com uma cardiopatia congênita rara, chamada anomalia de Ebstein. Desde que nasceu, apesar do pouco tempo de vida, ela já passou por três procedimentos cirúrgicos.

Juliano e Letícia ainda são pais de quatro filhos: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

O tratamento chegou a contar com uma traqueostomia, operação que consiste em facilitar a chegada de ar até os pulmões, no mês de outubro.