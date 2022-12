Pais de Juliano Cazarré conhecem neta de 6 meses internada em hospital

Os pais de Juliano Cazarré conheceram a neta Maria Guilhermina no hospital onde a bebê de 6 meses está internada em São Paulo. O encontro dos avós com a netinha, que possui a anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara, foi compartilhada pelo artista nas redes sociais nesta terça-feira (27).

Na foto, Cazarré aparece ao lado do pai e da mãe, olhando para a bebê na cama do hospital. “Vovô e vovó conheceram a netinha mais nova hoje. Esse é o tecido de que a vida é feita”, escreveu ele na publicação.

Maria Guilhermina completou 6 meses na última quarta-feira (21) e foi submetida a uma nova cirurgia, em que foi instalado um cateter na veia central da criança, para facilitar a aplicação de medicamentos e a coleta de sangue.

TRATAMENTO DA CAÇULA

No começo deste mês, Guilhermina teve uma piora, devido a uma infecção grave, o que fez Letícia Cazarré, mulher do ator, pedir orações a seus seguidores nas redes sociais.

"Quem puder, reze pela Maria Guilhermina. Ela piorou bastante, provavelmente está com uma infecção grave. Estamos fazendo tudo para que ela se recupere logo. Contamos com as orações de todos vocês, meus amigos".

O tratamento já contou também com uma traqueostomia, operação que consiste em facilitar a chegada de ar até os pulmões, no mês de outubro.