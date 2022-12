Juliano Cazarré desabafa nas redes sociais após participação no 'Melhores do Ano' repercutir mal

O ator Juliano Cazarré desabafou nas redes sociais, nesta segunda-feira (26), após sua participação no prêmio 'Melhores do Ano', do programa 'Domingão com Huck', repercutir negativamente. "Tive uma enxurrada de ódio aqui no Instagram e estava sem entender o porquê", começou o artista.

Em vídeo, ele contou que os comentários foram devido à sua postura durante a premiação. "Muita gente falando que eu estava sério, me xingando, por causa de política. Estava sério mesmo porque não estou vivendo uma situação fácil. Nossa filha está na UTI há seis meses. O programa estava marcado para às 15h, mas começou a ser gravado às 17h".

Cazarré e a esposa, Letícia, são pais de cinco filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e a caçula, Maria Guilhermina, que enfrenta um problema de coração e está internada.

Política

Além disso, o intérprete de Alcides em "Pantanal", comentou que um abraço dado no ator Silvero Pereira, que deu vida a Zaquieu na mesma novela, também repercutiu negativamente.

"Tinha um vídeo meu dando um abraço no Silvero, e gente dizendo que ele teve que segurar o vômito por estar abraçando um bolsonarista. Tem muita gente que tem uma obsessão politica imbecil e tão grande que não consegue ver nada além de bolsonarismo e PT", rebateu o ator, garantindo que estava feliz em ver os colegas de elenco.

Ele também reafirmou ser conservador e seguir os preceitos da Igreja Católica. "Eu tenho posicionamento conservador, não acredito numa revolução, no progressismo. Quem me segue sabe disso, tenho valores cristãos".