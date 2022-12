A influenciadora Jade Picon virou alvo de críticas na internet por causa do amigo secreto do Fantástico, exibido na noite deste domingo (25). O público que assistiu o dominical considerou que a ex-BBB22 deu presentes ruins para os integrantes da banda Jovem Dionísio, do hit Acorda Pedrinho.

Jade foi sorteada por João Gomes, que canta a música Dengo, tema da personagem dela em Travessia. O músico deu um chapéu típico da região sertaneja na cor rosa.

Em seguida, a intérprete de Chiara mostrou ter tirado os músicos e decidiu dar uma carta e uma camiseta branca personalizada para cada um dos cinco integrantes da banda.

Pelúcia no Amigo Secreto do Fantástico

O segundo item do presente, no entanto, foi o que mais chamou atenção. Os músicos ganharam um dinossauro verde de pelúcia que fala um recado com a voz da própria atriz: "Acorda, Pedrinho! Um beijo da Jade!" Enquanto alguns internautas apontaram como sendo uma atitude 'mão de vaca', outros a acusaram de ser narcisista por dar uma lembrança que realmente faz lembrá-la.

"Rica e dá um urso de presente? Ah, faça-me o favor", comentou um usuário no Twitter. "Pensei: Pelo menos foi a Jade Picon que tirou os Acorda Pedrinho, vai ter que dar um presente pra cada um. Deu meia dúzia de pijama!", escreveu outra. "E o prêmio de pior presente de Amigo secreto do Fantástico deste ano foi pra Jade Picon", disse mais uma usuária.