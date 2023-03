Primeiros episódios de 'Daisy Jones' chegam ao Prime Video; conheça a história

Os três primeiros episódios da minissérie Daisy Jones & The Six chegaram ao streaming Amazon Prime Video na noite desta quinta-feira (2). A produção é baseada no livro best-seller do mesmo nome escrito por Taylor Jenkins Reid e lançado em 2019. Com roteiro de Scott Neustadter e Michael H, tem Riley Keough como protagonista (Daisy).

A jovem é neta do astro Elvis Presley. Já o conhecido ator Sam Claflin trabalha no papel de Billy Dunne.

Ao todo, serão dez episódios, que terão lançamento semanal até o dia 24 de março. A história acompanha a formação e o fim de uma banda fictícia que fez sucesso na década de 1970. Na história, o grupo alcançou o estrelato em 1977, mas acabou abruptamente, chocando os fãs.

Após alguns anos, em séries de entrevistas, revelam a verdade do que aconteceu.

'Daisy Jones and the Six' existiu?

Apesar da série ter diversas músicas originais e realmente ambientar o público no cenário do rock da década de 1970, a banda nunca existiu.

A dúvida ocorre porque as músicas do grupo foram gravadas para a série e disponibilizadas em plataformas de áudio.