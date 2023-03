Bárbara Paz vai dirigir filme estrelado pelo ator William Dafoe

Em entrevista para o jornal O Globo, a multiartista Bárbara Paz anunciou que vai estrear na direção de um longa-metragem de ficção. O novo projeto ainda não tem nome, mas a realizadora adiantou que a produção será estrelada pelo ator norte-americano William Dafoe.

Bastante conhecido pelo papel do vilão "Duente Verde" na franquia Homem-Aranha, Dafoe foi indicado quatro vezes ao Oscar. A filmografia do ator inclui sucessos como "Platoon", "Nascido em 4 de Julho" e "John Wick – De Volta ao Jogo". Segundo Bárbara, o filme abordará o tema da solidão em tempos atuais.

"Em um mundo que parece ficar cada vez mais infértil, novas profissões surgem, como os profissionais do afeto, contratados para trazer calor humano às pessoas que vivem em extrema solidão. O meu filme fala sobre isso".

Destaque internacional

Como roteirista e diretora, a brasileira ganhou prestígio internacional pelo documentário "Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou". A obra conta a história do seu ex-marido, o cineasta argentino Héctor Babenco, com quem ela viveu até sua morte em 2016.

O trabalho venceu o prêmio de" melhor documentário sobre cinema" no Festival de Veneza. Conquistou também o Prêmio da Crítica Independente durante o mesmo festival. William Dafoe é amigo de longa data do casal e atuou no filme "Meu Amigo Hindu" (2015), dirigido por Héctor Babenco.

O próximo trabalho ainda não tem previsão de lançamento, mas Bárbara Paz pode ser vista nos cinemas nesta semana. A atriz é protagonista do novo longa nacional "A Porta ao Lado", dirigido por Júlia Rezende, que fala sobre relacionamentos amorosos e liberdade. A produção tem estreia prevista para a próxima quinta-feira (9).