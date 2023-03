Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari levantam rumores de relacionamento após publicação de fotos

A atriz Marina Ruy Barbosa e o empreendedor Enzo Celulari levantaram rumores de relacionamento neste domingo (5), após compartilharem fotos de uma mesma paisagem.

Os dois também apareceram juntos em uma foto compartilhada pelo empresário Juan Moraes. Ao lado de outras pessoas, eles pousaram em frente ao mar, no mesmo cenário que fotograram para o Instagram.

Apesar de Marina e Enzo não terem informado a localização, Juan divulgou que estão em uma praia da Bahia. Após as publicações, internautas começaram a levantar a hipótese de um relacionamento entre os artistas

Legenda: Empresário compartilhou foto com Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari Foto: Reprodução/Instagram

Ruy Barbosa e Celulari já haviam sido vistos juntos em janeiro, durante a Semana de Moda de Paris. Até o momento, não há nenhuma informação oficial sobre um possível envolvimento.

Marina está solteira desde novembro de 2022, quando terminou o namoro com Guilherme Mussi. Ele era o primeiro namorado público da atriz após o término do casamento com Alexandre Negrão.

Já Enzo, filho de Claudia Raia e Enzo Celulari, não teve nenhum relacionamento oficializado após o término com Bruna Marquezine, em julho de 2021.