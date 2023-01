Solteira, Marina Ruy Barbosa aproveita Fernando de Noronha ao lado de amigas

A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa está de férias em Fernando de Noronha na companhia de amigas. Segundo o Extra, ela está solteira, já que teria terminado o namoro com Guilherme Mussi em novembro.

Ele era o primeiro namorado público de Marina após o término do casamento com Alexandre Negrão.

Em Noronha, Marina está acompanha de amigas como Bella Negrão, prima do seu ex, e da influenciadora digital Camila Coutinho. Apesar de não ter compartilhado registros em seu perfil do Instagram, Bella publicou nos Stories, quinta-feira (5), fotos com a amiga.

Legenda: A atriz está de férias com as amigas em Fernando de Noronha. Foto: Reprodução

Recentemente, Marina, que tem 27 anos, foi um dos destaques da lista “Forbes Under 30”. A relação elenca quase 100 jovens que foram destaques em suas respectivas áreas de atuação antes dos 30 anos.

Marina se destaca pelo trabalho à frente da marca de moda Ginger, lançada em 2020. A marca está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, além de em 39 diferentes multimarcas do país.