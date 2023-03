Fred e Ricardo brigam após formação de Paredão no BBB 23: 'traíra'

O líder da semana Fred e Ricardo brigaram, nesta madrugada de segunda-feira (6), após a formação do Paredão do BBB 23, que mandou Domitila, Key Alves e Sarah para a berlinda. O biomédico acusou o jornalista de priorizar alguns rivais, integrantes do Quarto Fundo do Mar, em detrimento de aliados do Quarto Deserto.

Após escutar uma conversa do comunicador com Sarah, Gabriel e Marvvila, em que ele disse preferir votar no próprio grupo ao invés de indicar alguém do trio para o paredão, Alface — como Ricardo é chamado pelos participantes do reality show — questionou o brother sobre o assunto.

"Ouvi o Fred falando, me corrija, que ia chegar uma hora que você não votaria nos três [Sarah, Gabriel e Marvvila] para votar em gente do nosso quarto", disse. "Isso é de antes... Falei: 'Na provável ruptura dos grupos, tem gente do meu quarto que eu voto antes de votar em vocês'", explicou o jornalista.

Momentos depois, Fred também questionou a lealdade de Ricardo, ao relembrar da aliança dele com Gustavo — sexto eliminado da atração e ex-integrante do Quarto Fundo do Mar. "Era você que tinha um acordo desleal com o outro lado", disparou.

E o seu acordo é bonito? Você falou agora que não votava nos três [Sarah, Gabriel e Marvvila]", respondeu Alface.

"Isso foi depois que o grupo acabou... Você fez um acordo na primeira semana e ainda reforçou com o Cowboy [Gustavo]. Você foi traíra com o grupo. Você foi traíra e desleal. Agora todo mundo desconfia de você", rebateu o jornalista.

"Quero que todo mundo tome no c*. Desconfiar de mim o c*ralho! Me chamando de traidor? Isso não!", disse Ricardo.

Em seguida, Fred disse que o aliado é "cabeça dura" e acha que sempre tem razão. "Você pediu desculpa quando traiu o grupo?", questionou. "Não pedi e não vou. Vou até o final. O seu jogo é fofinho e o meu é errado", concluiu Alface.

Nesse domingo (6), Fred indicou Sarah para o Paredão. Já Marvvila chegou a empatar com Larissa nas indicações da casa, mas Fred escolheu a cantora, que se livrou da berlinda no Bate e Volta.

Fred chora e Ricardo diz que não 'arrega'

Após a briga, Fred foi para o Quarto do Líder, onde chorou, sendo consolado por Larissa. "Defendi o grupo o tempo todo para o cara fazer isso... Era para ele ter ido para o Paredão várias vezes", disse.

Já no Quarto Deserto, Ricardo disse a Bruna Griphao e a Cara de Sapato que não gostou de ser chamado de "traíra" e declarou que não irá "arregar para um saboneteiro".

"Se eu tiver que sair na outra semana, eu saio. Mas não vou arregar pra esse saboneteiro", afirmou o biomédico.