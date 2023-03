Ex-BBB cearense Patrícia Leitte diz que foi atacada na faculdade por participação no BBB 18

A ex-BBB cearense Patrícia Leitte contou na manhã desta segunda-feira (6) que foi atacada por uma pessoa desconhecida na faculdade devido à sua participação no BBB 18. Patrícia cursa nutrição em uma instituição de Fortaleza.

“Hoje eu acordei super bem, feliz e com entusiasmo para viver esse dia! Ao chegar na faculdade, ainda dentro do elevador, recebi uma crítica e um 'ataque' ainda sobre a época do meu BBB. Eu senti o ódio da pessoa por mim, fiquei arrepiada, me deu uma angústia na hora. Mesmo assim sorri, não demonstrei o que estava sentindo, mas foi tão constrangedor, me deu vontade de chorar! Como alguém pode ser assim? Nunca me viu na vida, foi a primeira vez, e já me tratar daquela forma?”, escreveu ela nos Stories.

Patrícia ainda relatou que uma professora presenciou o ataque e a apoiou. “A minha professora estava comigo dentro do elevador, ela percebeu a maldade nas palavras dele e notou a tristeza nos meus olhos! Quando a porta abriu, a professora me disse umas palavras para me ajudar a lidar com aquilo. Confesso que eu estava 'desacostumada' a viver esse tipo de ataque. Afinal, meu BBB foi em 2018”.

“Apesar de eu não ter sido racista, intolerante religiosa, homofóbica, dentre outras coisas que muitos foram lá dentro, ainda vivo com essas pessoas alimentando esse ódio contra mim”, acrescentou Patrícia.